Horoscope Vierge du jour – 45secondes

Amour / Couple *****

Que c’est bon d’être sur la même longueur d’onde. Vous éprouverez vraiment un sentiment de complétude avec votre compagnon. Il est plein de petites attentions à votre égard et vous le lui rendrez bien. Il anticipe tous vos désirs et vous idolâtre comme une reine. Vous serez sur votre petit nuage toute la journée. Et vous n’aurez qu’une hâte, c’est de le retrouver ce soir pour lui montrer à quel point vous l’aimez ! 😉

Amour / Célibataire *****

Une belle journée s’annonce. Les astres vous accompagnent et vous rendent confiante et rayonnante. Vous pourriez rencontrer par hasard une ancienne connaissance tentée de vous séduire. Vous vous laisserez aborder avec plaisir et gourmandise. Vous pourriez ressentir à nouveau les petits papillons dans le ventre face à cet homme qui a tout pour vous plaire. Laissez-vous porter par le tourbillon des émotions, vous passerez de très agréables moments en sa compagnie.

Travail ****

Quelques difficultés à prévoir que vous saurez gérer avec efficacité et sang-froid. Un dossier supplémentaire de dernière minute, un collègue sur qui vous comptiez et qui ne sera pas présent. Vous saurez établir les priorités et vous attaquerez la charge de travail avec méthode et détermination. Rien n’entamera votre bonne volonté. Vous progresserez vite et bien et aurez la satisfaction du travail bien fait.

Bien Être ****

Un petit bémol sur votre forme. Le moral sera très bon mais vous serez sujette aux tensions musculaires particulièrement dans les épaules et la nuque. Une mauvaise posture est souvent responsable de ces douleurs. Si vous travaillez derrière un bureau ou faites beaucoup de voiture, faites des pauses toutes les heures. Et pensez aux étirements qui réduiront de façon significative les douleurs musculaires.