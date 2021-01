Horoscope Verseau du jour – 45secondes

Amour / Couple ****

Votre partenaire est peut-être sujet aux angoisses, mais votre décontraction naturelle tend à le rassurer. Votre flegme le réconforte et vous dédramatisez les situations compliquées en un clin d’œil. La preuve sera faite encore aujourd’hui. Il arrive avec un problème, vous lui prouvez qu’il n’y a rien à craindre. La solution est même toute trouvée, en tout cas dans votre esprit. Attention toutefois, un accès de désinvolture pourrait un jour ou l’autre se retourner contre vous. Mais pas aujourd’hui. Aujourd’hui tout va bien.

Amour / Célibataire ****

Pas de stress aujourd’hui dans votre quête amoureuse. Vous n’êtes pas pressée et votre célibat ne vous pèse pas tant que ça. Vous préférez attendre plutôt que de vous engager avec le premier venu. Vous cherchez surtout une personne qui vous ressemble, amusante, positive et enjouée, avec laquelle vous passerez des moments agréables, sans prises de tête inutiles. Vous ne tomberez pas sur votre âme sœur aujourd’hui même, mais cela ne pose pas le moindre problème. Rien ne sert de courir…

Travail ****

Une dure journée de labeur vous attend. Heureusement, vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous allez enchaîner les tâches avec une facilité déconcertante. Vous arrivez à démontrer que vous n’avez pas volé votre place au sein de votre entreprise. Vos efforts seront récompensés dans un avenir proche. Votre sérieux et votre efficacité seront reconnus par vos supérieurs hiérarchiques. Ce n’est donc pas le moment de baisser les bras. Vous avez la satisfaction du travail bien fait.

Bien Être ***

Vous avez chopé un mauvais virus qui peut quelque peu vous ralentir ce mercredi. Mais vous êtes solide comme le roc et vous ne vous laissez pas abattre. Vous savez trouver quelques instants de liberté pour vous ressourcer. Vous n’avez pas besoin de grand-chose et vous savez très bien ce dont vous avez besoin pour vous faire plaisir. Un carré de chocolat ou une autre petite douceur, cinq minutes de lecture ou de méditation et vous repartez sur des chapeaux de roues.