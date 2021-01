Horoscope Sagittaire du jour – 45secondes

Amour / Couple *****

Pour une journée au moins, vous arrêterez de vous poser des tonnes de questions. Mais surtout, vous mettrez fin à la valse des hésitations qui vous anime au quotidien. Bonne nouvelle : ça se sentira au sein de votre couple. Pour une fois que vous prenez une décision, ce n’est pas votre partenaire qui va s’en plaindre ! Il sera content, au contraire, de pouvoir se relâcher, au moins ces prochaines 24 h. La journée sera donc sous le signe de l’épanouissement. Ouf !

Amour / Célibataire *****

Aujourd’hui, le ciel est sans nuages et le soleil brille. Et non, il ne s’agit pas de météo, mais bel et bien de votre climat côté amour. Ce jeudi, vous avez envie d’agir. La journée sera donc idéale pour faire de nouvelles rencontres. Et ils se pourraient bien qu’elles débouchent sur des relations sincères. Qu’elles soient amoureuses ou simplement amicales, cela vous est égal. Grâce à elles, vous perdrez toutes hésitations pour les jours à venir et votre confiance remontera en flèche.

Travail ****

Vous croiserez des leaders aujourd’hui, et vous serez tentée de les suivre. Vous savez, comme dans la chanson “follow the leader, leader, leader, follow the leader”. Ça y est vous l’avez dans la tête ? Bref, c’est une excellente idée, alors allez-y ! Ils ne pourront que vous tirer vers le haut. De plus, vous retiendrez leur attention (bah oui, vous en avez des qualités professionnelles, pourquoi douter ?) et cela pourrait bien aboutir à de nouvelles collaborations, de nouveaux projets ou contrats.

Bien Être ***

Vous ne serez pas au top de votre forme, mais rassurez-vous, vous ne serez pas non plus au fond du gouffre. Si vous avez des tendances allergiques, elles se réveilleront aujourd’hui. La journée sera donc rythmée au son de vos éternuements. Pensez à prendre votre stock de mouchoirs. À part ça, il n’y a rien de particulier à signaler. Vous serez plutôt de bonne humeur. Vous aurez même une certaine aura. De quoi séduire votre entourage.