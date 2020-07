Horoscope du vendredi 31 juillet: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le bon jour pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre d’anciens problèmes ou pour reprendre contact avec une vieille connaissance? Ferez-vous bien au travail? Recevrez-vous des nouvelles enrichissantes? Découvrez comment se déroulera votre journée selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment elle se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également la consulter à EL ESPAÑOL.

Bélier: Aujourd'hui est un jour où aujourd'hui est un jour où vous remarquerez que quelqu'un de votre passé avec qui vous aviez des liens amoureux, revient soudainement. Et vous devriez prendre de la distance car ce n'est pas une chose positive pour vous, de revenir à la même chose à plusieurs reprises. Alors prenez de la distance ou essayez de ne pas provoquer de colère ou de malentendu.

Taureau: Aujourd'hui, le plus important est que vous reveniez à votre ancienne façon d'être, lorsque vous vous laissez emporter par votre générosité et votre grandeur de vision. Donc, tout cet amour vous a catapulté et vous a amené à obtenir tout ce que vous vouliez plus facilement. Et vous l'avez remarqué parce que vous avez obtenu deux fois plus tard. Maintenant, vous pouvez également y arriver, avec un changement d'attitude.

Gémeaux: Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez appris dans votre passé et une partie de votre expérience vous aideront à atteindre une plus grande sécurité et de meilleurs résultats aujourd'hui que vous ne le pensiez; surtout si vous écoutez votre intuition. Vous remarquerez que tout est plus facile si vous vous laissez emporter par votre cœur et l'inconscient; car ce n'est jamais faux.

Cancer: Aujourd'hui, vous devez garder à l'esprit que votre meilleure aide sera celle dans laquelle vous vous sentez le plus proche de ceux qui vous entourent et que vous les aidez et les soutenez, car l'une de ces nombreuses personnes vous a beaucoup aidé dans votre passé; et vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais vous devez faire du bon travail. Et une fois terminé, vous vous sentirez pleinement et avec beaucoup de joie.

Lion: Vous remarquerez aujourd'hui que c'est une journée spéciale pour donner beaucoup d'affection, principalement aux personnes à qui vous devez des faveurs et beaucoup de soutien; et / ou aussi votre partenaire. Comme ce sera très bien de le faire, car avec cela, vous vous sentirez très utile et avec un cœur élargi. Ce qui vous donnera confiance en l'avenir et joie intérieure. Profitez-en.

Vierge: Aujourd'hui, vous devez utiliser tout votre amour dans les affaires familiales et liées à la maison et au domicile où vous vivez. Puisque tu seras en procès car il y a quelque temps tu avais promis que tu organiserais tout et le temps passe et tout reste le même. Alors tenez-vous-en à ce que vous devez résoudre, et vous vous sentirez alors plus calme et avec beaucoup de bonheur.

Balance: Aujourd'hui est un jour où il est très important que vous mettiez à jour vos émotions et que vous leur donniez le meilleur de vous-même. Parce qu'il y a une femme à proximité qui a besoin de votre soutien et de votre amour. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais si vous le faites, vous vous sentirez bien. Vous verrez comment tout s'écoule différemment une fois réalisé. Vous apprécierez comme jamais auparavant.

Scorpion: Vous aurez aujourd'hui une journée où le plus important est que vous vous souciez des autres et de ceux qui vous entourent. Et que vous leur donnez l'amour qu'ils méritent. Parce qu'en d'autres temps, vous avez reçu d'eux, à pleines mains. Alors maintenant, vous pouvez le retourner. Et de cette façon, la loi de l'attraction fonctionnera parfaitement dans votre vie.

Sagittaire: Aujourd'hui est un jour où la vie vous ramène au point de départ et vous vous souvenez des émotions et des sentiments du passé, qui étaient dans le coffre des souvenirs. Vous pensiez que tout cela ne faisait plus partie de vous. Mais parfois, il est agréable de se souvenir et que tout sort, et d'avoir ces sentiments et ces sensations qui vous ont rendu si heureux.

Capricorne: Aujourd'hui au cours de ce voyage, vous aurez un sentiment différent et vous évoquerez des personnes de votre passé lointain qui ont suscité en vous des émotions profondes. Il est bon que vous vous en souveniez car cela fait partie de votre vie. Et vous, inconscient, enregistrez-le pour des moments spéciaux. Alors profitez et vivez votre moment. Tout ce qui vous revient est pour vous d'évoluer et d'améliorer votre façon d'être.

Verseau: Aujourd'hui est un jour où les projets que vous avez laissés inachevés reviennent frapper à votre porte. Et souvent, ce n'était pas par manque de temps, mais par manque de désir. Ou peut-être par peur de l'échec. Il faut toujours essayer. Et si c'est avec des amis que vous avez toujours et en qui vous avez confiance beaucoup mieux. Alors continuez et profitez-en.

Poissons: Aujourd'hui, vos projets de travail et vos différents métiers envisagés nécessitent beaucoup d'amour et de générosité de votre part. Puisqu'il y a un problème en suspens du passé dans lequel vous ne vous êtes pas occupé d'une personne en particulier. Et maintenant, la vie vous met, spécifiquement devant la même situation. Résolvez-le une fois pour toutes.