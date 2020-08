Horoscope du vendredi 28 août: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Est-ce que cela fonctionnera bien pour vous? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment se déroulera votre journée selon votre horoscope, bien que si vous préférez savoir comment elle se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également la consulter à EL ESPAÑOL.

Bélier: Aujourd'hui est un jour où vous vous rendrez compte que la stabilité est renforcée et que votre sixième sens est également promu. Et cela servira pour qu'avec les deux, vous puissiez réaliser tout ce qui vous a coûté il y a si longtemps. Vous remarquerez maintenant plus de facilité et de facilité dans tout pour pouvoir terminer plus rapidement certaines questions importantes.

Taureau: Aujourd'hui, vous devez tirer le meilleur parti de votre ingéniosité et de votre grande intelligence, puisqu'elles vous donneront les directives pour influencer ce qui est le mieux pour vous; et surtout dans la profondeur que vous impressionnez sur toutes vos actions. Les responsabilités et la tranquillité d'esprit seront essentielles dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Alors allez-y.

Gémeaux: Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que c'est un jour où vous pouvez faire vos bons choix. Et il aura aussi des aspects très radieux et très bénéfiques pour tout ce que vous faites. Il ne vous reste plus qu'à faire très attention à tout et à tout laisser couler comme une rivière. De cette façon, vous progresserez beaucoup.

Cancer: Aujourd'hui vous vous rendrez compte que le passé vous rappellera des souvenirs d'activités et de moments dans lesquels vous avez excellé avec brio. Et tout cela servira à vous donner plus de confiance et de sécurité; et surtout pour vous donner beaucoup d'encouragement dans tout ce que vous avez à entreprendre. N'oubliez pas la sympathie et la générosité, car elles sont la meilleure aide pour tout.

Lion: Vous remarquerez aujourd'hui que c'est une journée où vous avez pour mission principale de démarrer tout ce qui vous émeut professionnellement, puisque vous avez une journée nettement chanceuse et à la limite de l'ingéniosité maximale de tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous aurez également de l'élan et vous émanerez de la solidité et de la sécurité avant les autres; ce qui vous donnera plus d'aisance et d'ouverture d'esprit.

Vierge: Aujourd'hui est une journée où vous bénéficierez du soutien de votre grande ingéniosité et de votre formidable créativité, qui vous permettront de réaliser tout ce sur quoi vous travaillez depuis longtemps. Vous savez déjà que l'inspiration doit toujours vous faire travailler. Alors "Get to it" et vous verrez comment le destin vous aide énormément. Vous vous sentirez très bien à la fin de la journée.

Balance: Aujourd'hui est un jour où votre grand défi aujourd'hui sera tout ce qui est lié à la famille et / ou à vos activités à la maison. Ce qui signifie que vous devez le prendre très calmement et tout faire petit à petit. Ne soyez pas submergé car la seule chose que vous obtiendrez est de déborder. Ne faites que ce qui vous laisse du temps; que demain sera un autre jour.

Scorpion: Aujourd'hui est une journée où vous devez intégrer les qualités de persévérance, d'intégrité et de sérénité; pour que tout dans votre vie soit parfait et que vous puissiez terminer tout ce que vous commencez aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas excessivement car votre intuition déterminera ce que vous devez faire, et cela vous aidera beaucoup dans toutes vos tâches et actions.

Sagittaire: Aujourd'hui est un jour où aujourd'hui votre principal soutien est que vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez si vous suivez des prémisses très importantes qui sont la gratitude et la générosité avec tout le monde autour de vous. Vous réaliserez enfin à quel point votre joie est importante pour que les autres se sentent également heureux.

Capricorne: Aujourd'hui, au cours de ce voyage, vous vous rendrez compte que pour que tout soit satisfaisant et positif, vous devez utiliser toute votre vitalité de manière très empathique et altruiste; ce qui signifie que vous devez faire attention à la manière dont vous pouvez aider les autres dans leur venue ou dans leurs tâches. Et de cette façon, vous vous aiderez vous-même.

Verseau: Aujourd'hui est une journée où vous aurez aujourd'hui tout le champ libre pour réaliser vos idées et vos projets d'une manière précise et beaucoup plus facile que vous ne le pensiez au départ. Et cela vous aidera énormément à terminer vos actions, laissez-vous simplement emporter par votre sixième sens. Votre créativité et votre ingéniosité feront le reste. Profitez de cette journée fantastique.

Poissons: Aujourd'hui est un jour où votre grande ingéniosité pénétrante vous aidera dans tout ce que vous faites. Vous remarquerez que tout est plus facile que d'autres fois. Mais ce qui se passe, c'est que vous utilisez votre bagage d'expériences et de connaissances; et cela vous aidera beaucoup dans la rapidité et dans la réalisation de tout ce que vous faites. Vous vous sentirez comme si tout était un rêve magnifique.