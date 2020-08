Horoscope du mardi 18 août: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail fonctionnera-t-il bien pour vous? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment se déroulera votre journée selon votre horoscope, bien que si vous préférez savoir comment elle se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également la consulter à EL ESPAÑOL.

Bélier: Aujourd’hui, vous vous rendrez compte que c’est le bon moment pour utiliser toute votre ingéniosité et votre force: et ainsi pouvoir performer à votre meilleur, et faire avancer toutes ces ressources créatives et innovantes qui nagent en vous. Vous pouvez donner une touche très lumineuse à tout ce que vous entreprenez aujourd’hui et à tout ce que vous proposez. Amusez-vous et faites de votre vie une fête. Pour amplifier les informations …

Taureau: Aujourd’hui, vous devrez utiliser toute votre forme plus douce pour concentrer vos performances. Mais en même temps, vous devez donner des ailes à votre cœur pour montrer tout votre amour. Et sans aucun doute vous pourrez vous assurer que l’environnement et la famille sont entourés d’une bonne harmonie et d’un environnement idéal pour profiter de tout avec plus de joie et avec plus d’intensité. Pour amplifier les informations …

Gémeaux: En ce jour d’aujourd’hui, vous aurez la force et le grand génie dans vos idées du moment, et dans ce qui surgit à l’improviste. Vous faites exactement ce que vous devez faire maintenant. Et c’est pourquoi vous vous voyez avec l’aide d’une fortune et d’une plus grande facilité pour faire tout ce que vous avez en main. Ca va être une bonne journée. Prendre plaisir. Pour amplifier les informations …

Cancer: Aujourd’hui, vous devez agir librement et avec un esprit ouvert. Parce que vous devez établir la fiabilité de vos propres bases que vous avez créées il y a longtemps. Et pour cela, vous devez les renforcer et suivre votre instinct et votre sixième sens. Tout viendra “semé”, si vous faites attention à votre perception; parce que le pouvoir réside aujourd’hui en vous. Et cela dépend simplement de votre mise en pratique. Pour amplifier les informations …

Lion: Aujourd’hui est une journée au cours de laquelle vous pouvez profiter de toutes les connaissances accumulées au fil des ans et les utiliser dans tout ce que vous voulez faire. Mais pour utiliser votre grandeur, vous devez le faire d’une manière intuitive et très inspirante; ce qui vous aidera énormément à créer de nouvelles actions à partir de zéro. Vous vous sentirez radieux. Pour amplifier les informations …

Vierge: Aujourd’hui est un jour où vous remarquerez que vous avez beaucoup d’enthousiasme et beaucoup de vitalité; et cela vous aidera à aller de l’avant avec vos plans et ce que vous devez faire, d’une manière plus facile et plus simple que d’autres fois. Vous saurez unir l’intelligence et votre force. De cette façon, votre vision intérieure sera sublime et tout sera incroyable. Pour amplifier les informations …

Balance: C’est un jour où vous remarquerez que tout ce que vous faites doit être d’une manière qui implique que vous projetez vos bases de stabilisation. Et cela vous sera rendu car vous aurez une grande ingéniosité aujourd’hui, et cela sera profitable à court et long terme. Il vous suffit de vous laisser emporter par votre bon cœur et par l’harmonie que vous entretenez avec les autres autour de vous. Pour amplifier les informations …

Scorpion: En ce jour d’aujourd’hui, vous vous rendrez compte que tout ce que vous faites pour préparer les tâches de votre métier et / ou de votre profession, vous serez bien organisé si vous le réalisez avec une grande parcimonie, digne de votre tranquillité d’esprit. Vous aurez votre sixième sens et une vision spéciale pour aider les autres qui vous seront également très utiles. Pour amplifier les informations …

Sagittaire: Aujourd’hui, vous sentirez que c’est une journée idéale pour vous connecter avec votre meilleur but dans la vie; avec tout ce qui plane toujours dans votre tête sous la forme d’une philosophie de vie. Et vous aurez aussi l’inspiration qui vous renouvellera en tant que personne et en tant que «quelque chose d’autre, dans votre intérieur». Mettez de côté la vie trop active et énergique, tout se passera bien. Prendre plaisir. Pour amplifier les informations …

Capricorne: Au cours de ce voyage, vous devez faire un excellent exercice pour évaluer votre chemin et votre mission dans la vie et si vous suivez le chemin balisé ou si vous vous en éloignez. Vous devrez faire attention à votre confiance et à la sécurité que vous avez dans vos performances, car c’est l’essentiel que vous devez réaliser ce jour-là. Alors tout se déroulera pour vous. Pour amplifier les informations …

Verseau: Aujourd’hui est un jour où la meilleure chose pour vous est de porter une attention particulière à la manière dont vous vous adressez aux autres et / ou à votre partenaire. Il est très important que tout ce dont vous parlez soit entouré d’un environnement harmonieux. Et dans lequel vous pouvez résoudre certains “problèmes” qui sont restés en attente d’être ajustés. Une fois terminé, vous vous sentirez beaucoup mieux. Pour amplifier les informations …

Poissons: Aujourd’hui, vous sentirez qu’il vous faut plus que jamais utiliser votre côté le plus sensible et le plus intuitif pour éviter les malentendus pour les petites choses, mais qui peuvent conduire à une certaine confusion. Vous devez porter une attention particulière à tous les faits. C’est pourquoi gardez votre conscience toujours attentive et la joie en vous; puisque de cette façon vous aurez toujours raison. Pour amplifier les informations …