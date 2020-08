Horoscope du lundi 3 août: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le bon jour pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre d’anciens problèmes ou pour reprendre contact avec une vieille connaissance? Ferez-vous bien au travail? Recevrez-vous des nouvelles enrichissantes? Découvrez comment se déroulera votre journée selon votre horoscope, bien que si vous préférez savoir comment elle se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également la consulter à EL ESPAÑOL.

Bélier: Aujourd'hui, vous devriez essayer de mener toutes vos conversations et réunions de manière agréable et très intuitive; pour éviter que les autres ne soient contrariés ou pensent que vous gardez quelque chose dans le pipeline. Vos actions doivent être très naturelles et réalisées avec empathie; car ils vous aideront plus que vous ne le pensez. La sincérité et la sympathie feront des miracles.

Taureau: Aujourd'hui est une journée où vous aurez l'occasion d'établir votre façon d'exercer vos occupations, tant récréatives que professionnelles; et aussi accompagné d'une grande fortune qui vous aidera à faire briller votre côté créatif. Vous devez être emporté par vos inspirations qui sont toujours très créatives. Vous remarquerez que c'est une journée très encourageante.

Gémeaux: Aujourd'hui est un jour où vous remarquerez que vous devez apprendre à gérer de manière plus calme et aussi très pacifique, toutes les rencontres que vous avez avec les membres de votre famille; car c'est un terrain un peu difficile aujourd'hui et vous devrez suivre votre intuition et votre sagesse intérieure la plus profonde pour éviter les erreurs massives. C'est un moment spécial pour aborder subtilement des questions importantes.

Cancer: Aujourd'hui, vous aurez l'impression de traverser une petite période de réceptivité, dans laquelle vous ne voulez pas beaucoup de mouvement ou beaucoup de monde autour de vous; puisque vous devez combiner vos émotions et vos pensées, et c'est parfois un peu compliqué pour vous. Vous devriez essayer d'être conscient de ce que vous dites et correspondre à ce que vous pensez.

Lion: Vous remarquerez aujourd'hui que vous avez un jour où vous dépendez de votre gentillesse et de votre «bon travail» car il semble que tout est contre vous; Mais ce n'est pas le cas, c'est uniquement parce que vous voulez faire beaucoup de plans et tout cela très rapidement. Et aujourd'hui, ce n'est pas une journée pour la vitesse, mais pour beaucoup de tranquillité. Donc, comme vous le savez déjà, faites-le étape par étape.

Vierge: En ce jour, vous devez renforcer votre stabilité. Et pour cela, rien de mieux que de poser vos bases économiques. Vous devrez utiliser votre intuition et votre grande inspiration, pour éviter les collisions frontales avec d'autres personnes, car vous pourriez par inadvertance vous éloigner de certaines d'entre elles. Voyez si votre côté le plus altruiste prédomine pour que tout soit satisfaisant.

Balance: Aujourd'hui vous fluctuez et vous devez relever un défi important, car vous avez besoin d'avoir une bonne communication dans votre famille et avec les allégations les plus proches, et d'autre part une maîtrise des émotions dans vos métiers et / ou dans la profession. Ce qui signifie que vous avez deux fronts ouverts, auxquels vous devez vous occuper et que vous devez le faire à l'unisson et avec malice et intuition.

Scorpion: Aujourd'hui est une journée où le plus important est de veiller attentivement à tout ce que vous avez à faire pour aider et apporter votre soutien aux autres. Vous devez vous utiliser à fond pour donner tout ce que vous pouvez de votre part. Car ce n'est qu'avec une vraie affection que vous réussirez à sauver de vieilles querelles. À la fin de la journée, si vous faites votre part, tout sera résolu.

Sagittaire: Aujourd'hui est un jour où vous devez présenter vos projets de manière profonde et enthousiaste pour attirer l'attention des autres. Vous sentirez que si vous vous laissez emporter par votre inspiration artistique et votre intuition, tout sera beaucoup plus facile. N'oubliez pas de vous adresser aux autres de manière amicale. De cette façon, tout sera beaucoup plus facile.

Capricorne: En ce jour, vous devez utiliser votre grand sens des responsabilités et ce que cela signifie pour approfondir votre travail professionnel ou tout organiser après les vacances, car cela sera essentiel. Alors profitez-en et préparez tout en toute simplicité. Le plus important est que vous ayez la sécurité et la sérénité pour le faire.

Verseau: Aujourd'hui sera un jour différent de ce à quoi vous vous attendiez puisque vous aurez une grande créativité et en même temps mettre toutes vos connaissances au service de votre vie; et ce que vous cherchiez il y a longtemps. Vous sentirez que vous avez besoin d'équilibrer les pensées et les émotions, car parfois «Soit vous passez, soit vous n'arrivez pas». Alors calmez-vous et mettez-vous au travail avec toute la parcimonie du monde.

Poissons: Aujourd'hui est un jour où vous remarquerez que votre échelle de valeurs change et que vous accordez plus d'importance à des choses qui auparavant ne vous intéressaient pas. C'est bon pour votre transformation; Et parmi eux l'essentiel sera de profiter de votre intuition et de votre inspiration qui aujourd'hui vous accompagneront et vous aideront beaucoup. La générosité sera abondante; mais regardez bien qui le mérite.