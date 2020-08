Horoscope du lundi 17 août: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail fonctionnera-t-il bien pour vous? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment se déroulera votre journée selon votre horoscope, bien que si vous préférez savoir comment elle se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également la consulter à EL ESPAÑOL.

Bélier: Vous devez porter une attention particulière à la manière dont vous vous reproduisez et à la manière dont vous exprimez ce que vous pensez, car aujourd’hui vous avez une force formidable et très captivante; et vous serez en mesure de jeter les bases et d’approfondir les problèmes d’une manière incroyable. Mais pour cela, vous devez régler les problèmes en suspens pour être exempt de frais. Pour amplifier les informations …

Taureau: Aujourd’hui est un jour où vous vous rendrez compte que pour utiliser votre créativité, vous devez être seul et vous sentir libre. C’est pourquoi il est bon que vous ayez votre coin personnel dans lequel vous pouvez organiser tout ce que vous voulez et que vos activités puissent être appréciées calmement et avec plus d’enthousiasme. Ainsi, vous pouvez y entrer pleinement. Pour amplifier les informations …

Gémeaux: Aujourd’hui est une journée où vous pouvez utiliser à la fois votre force et votre vitalité, qu’elle soit mentale et / ou physique, pour pouvoir effectuer toutes ces tâches en suspens qui se sont accumulées au fil du temps; et qu’aujourd’hui vous devriez essayer de résoudre une fois pour toutes. Lorsque vous le faites, vous vous sentirez plus léger et en apesanteur. Ce sera une belle avancée et vous vous sentirez heureux. Pour amplifier les informations …

Cancer: Au cours de cette journée, vos projets prendront une grande importance; surtout si vous vous laissez guider par vos perceptions intérieures et par votre grande sagesse de vie. Vous n’êtes pas obligé de sauter aveuglément et avec toute l’énergie dont vous disposez. Vous devez progressivement libérer votre grande vitalité, selon l’occasion et à chaque instant en particulier. Pour amplifier les informations …

Lion: Aujourd’hui, vous pouvez commencer de nouvelles performances avec la vitalité qui vous accompagne toujours. Et aussi avec une plus grande tranquillité d’esprit. Et c’est pourquoi vous pourrez également discerner avec plus de clarté à travers vos perceptions internes, quels sont les moyens idéaux pour fortifier tout ce qui est lié à votre métier et / ou à vos métiers. Pour amplifier les informations …

Vierge: Ce jour-là, vous remarquerez une grande curiosité sur des sujets que vous ne connaissez pas complètement ou sur lesquels vous n’êtes pas tout à fait clair. Cela vous aidera à consolider les idées et les fondations de votre vie; et pour pouvoir apprendre tout ce que vous devez savoir dans ces moments spéciaux. Vos conseils intérieurs vous aideront dans tout cela. Et pour cela vous allez beaucoup évoluer. Pour amplifier les informations …

Balance: Aujourd’hui, vous devez vous sentir libre et suivre votre propre chemin. Vous ne voulez pas d’impositions d’aucune sorte; et vous préférez agir à vos risques et périls. Mais n’oubliez pas que pour cela, vous devez avoir confiance et une sécurité absolue dans vos capacités et dans la façon dont vous faites tout. Votre grand génie vous aidera aussi. Alors profitez de votre journée spéciale et amusez-vous comme jamais auparavant. Pour amplifier les informations …

Scorpion: Aujourd’hui est un jour où vous devriez calmer un peu cette humeur exaltée qui vous fait faire deux pas en avant dans tout. Réfléchissez à deux fois avant d’agir et surtout avant de dire des jurons absurdes, qui ne vous amèneront qu’à devoir le réparer plus tard. Et c’est un double travail pour toi, tu ne penses pas? Pour amplifier les informations …

Sagittaire: Aujourd’hui est un jour où vous devez éviter l’insouciance et faire avancer les événements. Parce que l’important est que vous analysiez tout calmement et que vous puissiez ainsi profiter à vous-même et aux autres. Vous avez également besoin de vous reposer et de vous détendre; et prenez soin de votre alimentation et de l’exercice que vous faites. Puisqu’il faut se sentir beaucoup mieux. Pour amplifier les informations …

Capricorne: En ce jour, la fortune vous aidera dans tout ce qui concerne les aspects amusants et ludiques de la vie. Alors profitez-en et amusez-vous comme jamais auparavant. Tout cela, pour être mieux utilisé, doit se faire calmement et calmement, afin de contrôler les émotions et le grand tempérament que vous aurez. Pour amplifier les informations …

Verseau: Aujourd’hui sera une journée idéale dont vous pourrez profiter pour résoudre des problèmes avec la famille et vos proches; puisque vous serez avec un caractère très amical et drôle, et aussi avec une bonne disposition à la fois d’affection et d’encouragement et de gentillesse. Ce sera une journée pour les réconciliations et pour profiter d’une atmosphère particulière et très agréable. Pour amplifier les informations …

Poissons: Aujourd’hui est une journée très spéciale au cours de laquelle vous aurez l’opportunité de rencontrer des personnes proches et des amis de toujours. Et grâce à cela, vous pourrez distribuer de l’affection; et recevez aussi beaucoup d’amour de tous ceux qui vous accompagneront. Profitez de cette atmosphère agréable et souvenez-vous-en à l’intérieur; pour les situations où vous devez vous en souvenir. Pour amplifier les informations …