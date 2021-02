Horoscope du jour Vierge du vendredi 5 février 2021

Amour / Couple ****

Les tensions de ses derniers jours avec votre conjoint vous pèsent et vous éprouverez le besoin de revenir vers lui en mode « on fait la paix ». Pourquoi ne pas commencer par un petit texto gentil pour l’encourager au travail et lui dire que vous l’aimez. Le pas franchi, vous retrouverez l’humeur légère et aurez hâte de retrouver votre cher et tendre ce soir.

Amour / Célibataire ****

Un peu résignée ce vendredi, vous n’aurez pas envie que l’on vous remarque. En tenue décontractée, sans fards, en mode ado renfrognée, vous voulez passer inaperçue. Manque de chance, c’est aujourd’hui que vous pourriez faire une rencontre des plus agréables. Voyez le côté positif ! Vous semblez lui plaire et au moins il vous découvre au naturel, il n’y a pas tromperie sur la marchandise 😉

Travail ***

Vous aurez du mal à vous mettre au travail. La fin de semaine se fait ressentir et votre manque de réactivité pourrait vous faire passer à côté d’une opportunité intéressante. D’autres occasions se présenteront à vous, tirez en la leçon qui s’impose pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Cela sera constructif pour les missions à venir.

Bien Être ****

Ce vendredi sera surchargé émotionnellement. Ces chamboulements vous feront accuser le coup et vous rentrerez lessivée mais malgré tout de bonne humeur car vos projets amoureux vous feront oublier la fatigue. Profitez du moment présent et ne parasitez pas votre esprit avec des choses qui n’en valent pas la peine.

