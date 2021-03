Horoscope du jour Vierge du vendredi 12 mars 2021

Amour / Couple ***

Il est temps que vous retrouviez le chemin de la communication avec votre conjoint. Les sentiments sont toujours là mais qu’est-ce que vous êtes butés tous les deux ! Lequel pourrait faire le premier pas ? Vous attendez après lui mais pour une fois, ne pourriez-vous pas faire un effort ? Histoire d’enterrer la hache de guerre et de vous retrouver tendrement.

Amour / Célibataire ***

La belle est endormie et le prince charmant la réveille par un baiser ? Les contes de fée sont de jolies histoires pour endormir les enfants mais vous n’êtes plus une enfant. Réveillez-vous et sortez de cette torpeur pour recréer du lien social. C’est en sortant que vous pourrez faire des rencontres. Ne doutez pas de vos atouts, vous êtes pleine de ressources !

Travail ***

Votre exigence n’a d’égal que votre professionnalisme. Parfaitement efficace, vous souhaiteriez que tout le monde en fasse autant. N’oubliez pas que chacun a sa façon de fonctionner. Quand vous aurez compris cela, vous saurez faire preuve de plus de patience avec vos collègues pour ne pas les braquer définitivement. Soyez plus cool !

Bien Être ***

Les contrariétés, la fatigue et les imprévus vous mettent à cran. Vous aurez du mal à gérer vos émotions en ce vendredi et n’aurez qu’une hâte, être en weekend. Prenez conscience de votre respiration, inspirez et expirez profondément. Concentrez-vous sur l’air qui entre et sort par votre nez pour vider votre esprit et ne penser à rien d’autre.

