Horoscope du jour Vierge du samedi 27 février 2021

Amour / Couple ***

Vous risquez d’être fortement irritable voire d’une humeur massacrante ce week-end… Vous transformerez n’importe quel petit détail futile en obstacle insurmontable ! Votre partenaire devra donc s’armer de beaucoup de patience afin de laisser passer l’orage et éviter la foudre… Mais il finira de toute façon par trouver les mots pour vous apaiser, tout est bien qui finit bien !

Amour / Célibataire ***

Il est fort possible que ce week-end soit propice à une jolie rencontre, qui devra faire face à votre méfiance, renforcée par vos rencontres hasardeuses passées. Délicatesse, subtilité, et discussions pertinentes sauront avoir raison de vos suspicions. A l’inverse, vous ne saurez tolérer le baratin et l’inélégance auxquels vous montrerez la plus grande hostilité !

Loisir ***

Vous aurez envie de calme et sérénité. Sans forcément sortir, ou faire une quelconque activité, mais simplement avoir le luxe de vous reposer et vous détendre à la maison, loin, très loin du stress et des tensions cumulés cette semaine. Prenez le temps, écoutez votre corps et ménagez-vous des moments de solitude pour retrouver la paix intérieure.

Social ***

Vous tenterez d’échapper en douceur à des discussions houleuses et interminables avec certains de vos proches. Vos échanges manqueront peut-être cruellement de profondeur, mais c’est le prix à payer pour éviter conflits et discordes complètement stériles desquels vous auriez beaucoup de mal à vous dépêtrer. Entre amis, le mot d’ordre sera fous rires et discussions interminables jusque tard dans la nuit !

