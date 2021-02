Horoscope du jour Vierge du samedi 20 février 2021

Amour / Couple ****

Vous nagez en plein bonheur avec votre chéri. Vous partagez des moments complices aussi bien dans le quotidien que sous la couette, ce qui fait de vous une femme comblée. Mais vous le méritez bien car vous avez traversé des moments difficiles. Profitez donc bien de ce renouvellement pour conserver la flamme et n’hésitez pas à combler votre partenaire de petites attentions.

Amour / Célibataire ****

Si vous voyez quelqu’un, des tensions vont s’accentuer et cela peut mener à la rupture. Mais ne soyez pas désespérée car ce type ne valait pas forcément le coup que l’on consacre autant d’effort. De plus, votre démarche ne sera pas vaine car le coup de foudre peut rapidement arriver. Comme on dit, un de perdu, dix de retrouvés.

Loisir *****

Vous allez prendre soin de vous en faisant du sport de profiter de moments de détente. Bien défoulée de vos journées, vous allez aussi sortir entre amis : cela peut être le moment de programmer une soirée rien qu’entre filles pour échanger des potins. Ou encore une soirée au cinéma en couple avec des copains peut aussi sympa…Bref, vous n’allez pas vous ennuyer.

Social *****

Votre entente avec votre famille et vos amis sera très bonne. Vous apprécierez que tous vous soutiennent moralement si vous rencontrez des moments difficiles. De votre côté, vous serez attentive à donner de la liberté d’expression à vos enfants. Vous êtes consciente que vous leur serrez trop la bride et qu’ils ont besoin d’extérioriser leurs pensées. Cela vous fera également du bien.

