Horoscope du jour Vierge du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous allez être confrontée à la tentation ce mercredi. Réfléchissez bien avant de sauter le pas. Vous pourriez le regretter. Êtes-vous certaine de pouvoir poursuivre votre relation avec votre amoureux en l’ayant trompé ? Si vous êtes à la recherche de nouveauté du côté sentimental, essayez plutôt de pimenter votre vie de couple. C’est moins risqué et tout aussi attrayant. Offrez-vous de la lingerie sexy et défilez devant votre homme. Il suffit parfois de pas grand-chose pour relancer la machine.

Amour / Célibataire ***

Si vous vivez actuellement une aventure amoureuse sans lendemain, elle risque de prendre une tout autre tournure. Vous commencez à vous attacher sérieusement à votre sex-friend et vous pourriez décider de lui faire part de vos sentiments aujourd’hui. Pensez tout de même à vous barricader. Il n’est pas certain qu’il désire lui aussi changer le statut de votre relation. Ne vous empêchez pas pour autant de lui dire ce que vous ressentez, ça vous fera le plus grand bien.

Travail ****

Vous vous donnez à fond depuis plusieurs semaines dans un projet professionnel qui pourrait aboutir aujourd’hui. Vous en serez pleinement satisfaite, vos collègues et votre boss aussi. Du coup, vous allez être pas mal sollicitée. On demandera votre avis d’experte sur de nombreuses questions. Vous vous sentez valorisée et estimée et c’est bon pour votre confiance en vous. Vous avez l’impression d’être enfin reconnue à votre juste valeur. Vous avez envie de poursuivre ainsi et vous vous engagez dans un nouveau dossier.

Bien Être **

Vous avez du mal à dormir ces derniers temps et vous traînez votre fatigue toute la journée. Vous allez devoir revoir vos habitudes afin d’améliorer la situation. Évitez les repas lourds, l’alcool, le tabac et tout autre excitant en soirée. Lâchez votre téléphone portable, les écrans et préférez la lecture. Reprenez une activité physique régulière. C’est seulement en adoptant une hygiène de vie plus saine que vous vous sentirez mieux et que vous arriverez à retrouver le sommeil.

