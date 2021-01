Horoscope du jour Vierge du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple ****

Ne vous enflammez pas à la moindre rumeur sur votre Jules car certaines d’entre elles sont de simples malentendus. A guetter ces derniers, vous allez briser l’harmonie qui règne dans votre couple. Au contraire, profitez de ce week-end pour sortir votre plus belle lingerie et laissez-vous aller aux plaisirs charnels. Vous pourriez vous inspirer de certaines positions du Kamasutra.

Amour / Célibataire ****

Votre position de louve blanche vous satisfait pleinement et le stade de la passion avec un homme différent vous suffit. Mais il va falloir sérieusement songer à vous poser avec quelqu’un dans une relation. D’ailleurs, Vénus va mettre une personne sur votre chemin : cette rencontre importante va bouleverser votre vie. N’ayez pas peur, cela ne va changer en rien votre pouvoir de séduction.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :