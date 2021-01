Horoscope du jour Vierge du mercredi 22 janvier 2021

Amour / Couple ***

C’est la journée des reproches ! Il aimerait que vous soyez un peu plus féminine, que vous délaissiez vos jeans que vous aimez tant, pour des jupes et des petits hauts moulants. Vous aimeriez qu’il oublie la télé, son téléphone et ses autres joujoux pour s’occuper un peu plus de vous. Des compromis sont nécessaires pour lui comme pour vous.

Amour / Célibataire ***

Vous avez voulu vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, résultat, vous êtes maintenant bien embarrassée. L’homme que vous convoitiez ne s’est pas laissé amadouer et maintenant, de vous, il va se méfier. Tout n’est peut être pas perdu: étudiez un peu mieux votre technique d’approche et ne foncez pas tête baissée sans savoir où vous mettez vraiment les pieds.

Travail **

Vous êtes lassée d’accomplir les mêmes tâches sans relâche et vous travaillez sans plaisir. Vous vous êtes fait une raison et vous faites les choses non pas par choix, mais par obligation. Vous avez laissé de côté vos ambitions. Cependant, rappelez-vous que même si la route vous a éloignée de vos rêves, il ne faut jamais les oublier.

Bien Être *****

Vous êtes soulagée que vendredi soit enfin arrivé, car vous avez besoin de décompresser. La bonne nouvelle c’est que Mars et Vénus vous préparent une inoubliable soirée. Elle ne sera peut-être pas très reposante, mais au moins vous n’allez pas vous ennuyer. Vous en garderez un souvenir mémorable qui vous réconfortera dans les moments difficiles.

