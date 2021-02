Horoscope du jour Vierge du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple ****

Vous avez eu tendance ces derniers temps à culpabiliser car vous vous embrouilliez avec votre conjoint pour n’importe quoi. Mais ce matin, vous déciderez de ne plus y penser et de jouer la belle indifférente. Non mais ! Marre des prises de tête à répétition ! S’il n’est pas content, qu’il aille voir ailleurs… Sûre de votre bon droit, vous l’ignorerez majestueusement. L’effet ne se fera pas attendre. Il risque de revenir vers vous tout penaud pour se faire pardonner. Réconciliation sous la couette en vue ce soir 😉

Amour / Célibataire ****

Plutôt que de vous morfondre sur l’échec de votre dernière relation, votre résolution de ce mercredi sera de vous faire plaisir et de ne pas trop penser. Vous n’aurez pas envie de vous prendre la tête sur le pourquoi du comment ! Vivez pour vous et pas pour être aimée par les autres. Vous vous en sortez très bien toute seule et si un homme doit apparaître dans votre vie, vous serez prête mais surtout vous n’avez plus envie de courir après. Ne regrettez aucune de vos décisions, assumez votre caractère entier et continuez sur cette lancée !

Travail ***

Vous débuterez la journée en mode guerrière. Si c’est très bien pour relever les challenges de la journée, mettez un peu plus les formes dans les relations avec vos collègues ou clients. Votre sens de la compétition pourrez passer pour de l’agressivité alors que vous souhaitez juste montrer vos compétences. N’ayez crainte, votre boss connait votre valeur, inutile d’en faire trop 😉 En tempérant vos mouvements d’humeur, vous gagnerez sur tous les fronts.

Bien Être ***

Vous, qui êtes plutôt d’un naturel calme et posé, vous aurez tendance à démarrer ce mercredi du pied gauche. C’est le stress qui vous submerge… Alors asseyez-vous un instant et fermez les yeux en pensant à un souvenir agréable. Sentez que peu à peu vos muscles se relâchent, vos yeux se détendent et votre mâchoire se décrispe. Et souriez pour vous régénérer en ondes positives.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :