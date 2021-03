Horoscope du jour Vierge du mercredi 10 mars 2021

Amour / Couple ****

Aujourd’hui votre amoureux sera plein de petites attentions. Un petit-déjeuner au lit, un bouquet de vos fleurs préférés, tout sera fait pour vous rappeler qu’il est le seul et l’unique qui fait vibrer votre cœur. De quoi vous donner le sourire aux lèvres pour la journée. Mais évitez tout de même de dessiner des petits cœurs sur la paperasse du bureau…

Amour / Célibataire ****

Vous pourriez recroiser par hasard un amour de jeunesse. Assez surprise et perturbée de cette rencontre, vous vous rendrez compte au fil de la discussion qu’au fond ni vous ni lui n’avez vraiment changé… Les mêmes regards, le même feeling, il sera difficile de ne pas vous faire engloutir par cette avalanche de délicieux souvenirs…

Travail **

Vous n’aurez pas vraiment la tête à ce que vous faites aujourd’hui. Vos rêves d’amour vous prendront tout votre temps. Si bien que vos collaborateurs le remarqueront et vous exprimeront leur mécontentement. Ce qui ne réussira pas à vous enlever votre sourire béat et vous demeurerez dans votre bulle rose toute la journée, sans remarquer que s’accumule la pile de dossiers à traiter…

Bien Être ****

Vous êtes heureuse et vous ne pourrez pas réussir à le cacher ! Un vrai rayon de soleil sur pattes celle-ci ! Vous êtes sur un petit nuage et personne ne pourra vous en faire redescendre. Votre cœur rempli d’amour n’a plus de place pour le stress et la peur.

