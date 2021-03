Horoscope du jour Vierge du mardi 9 mars 2021

Amour / Couple ***

Le dialogue avec votre moitié pourrait se trouvait compromis. Vous exigerez des preuves d’amour et aurez l’impression qu’il n’est pas capable de vous les apporter. Vous serez frustrée et lui se sentira désemparé. Comprenez une chose, chaque personne a sa façon d’aimer. Certains sont plus démonstratifs que d’autres. Et cela n’enlève rien aux sentiments qu’il vous porte.

Amour / Célibataire ***

Ce mardi vous pourriez avoir de nombreuses opportunités de rencontres. Mais vous confondrez rencontre amoureuse avec entretien d’embauche… Vous voulez savoir dans quoi vous vous embarquez et c’est bien normal. Mais vous ne pouvez pas mitrailler vos prétendants de questions auxquelles même vous ne sauriez pas répondre… Laissez de côté votre questionnaire, lâchez prise et voyez si la magie opère !

Travail **

Ne vous acharnez pas pour une cause perdue. Vous risqueriez de déployer une énergie folle pour un projet qui n’a en réalité aucune chance d’aboutir. Passez à autre chose, vous êtes ambitieuse et trouverez le moyen de vous épanouir professionnellement. En attendant, à l’impossible nul n’est tenu, donc lâchez prise…

Bien Être **

Vous pourriez être soucieuse et préoccupée par certaines difficultés traversées au travail ou dans votre vie privée. Toute tentative de détente risquera donc d’échouer puisque vous n’aurez certainement pas la tête à décrocher de vos tracas du quotidien. Pourtant Dieu sait au combien vous en auriez besoin…

