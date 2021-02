Horoscope du jour Vierge du mardi 9 février 2021

Amour / Couple ***

Même s’il est difficile de réinventer son couple tous les jours, vous devriez mettre tout en place pour que votre couple ne tombe pas dans la routine. Plus vous vous investirez aujourd’hui pour faire de cette journée un jour mémorable, plus votre couple vous en remerciera dans le futur. Hé oui, prendre soin de son couple n’est pas toujours facile!

Amour / Célibataire ***

Vous en rêver presque: faire casser les jambes de votre ex par des gros bras justiciers. Cette idée vous remplit d’une satisfaction dont vous n’avez même plus honte. Vénus vous influencera pour vous inciter à pardonner. C’est un long apprentissage qui commence aujourd’hui. Mais vous vous rendez bien compte que sans avoir dépasser cette étape, vous ne risquez pas de plaire à un homme, tout du moins un homme équilibré. Vous n’aimeriez pas fréquenter un Jules qui souhaite d’atroces souffrances à son ex? Laissez vous aller à pardonner et tout s’améliorera rapidement.

Travail *****

Vous progresserez dans un environnement de travail amical et positif. Vous serez traitée avec beaucoup de respect. Profitez en pour vous exprimer. N’attendez pas que votre employeur vous relance au sujet de votre performance et de votre rendement. Renseignez-vous pour savoir si les attentes de votre directeur correspondent à ce que vous donnez. Soyez sincère et les retombées seront positives.

Bien Être ****

Certains nutriments essentiels sont difficiles à obtenir dans nos régimes alimentaires contemporains. Misez sur l’huile de foie de morue qui a la particularité d’être riche en ces nutriments qui sont devenus rares dans nos assiettes. L’huile de foie de morue était jadis communément utilisée par grands-mères pour fortifier l’organisme des enfants. Ne soyez pas rebutée par son son goût âpre et son odeur caractéristique, cette huile existe en gélules!

