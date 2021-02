Horoscope du jour Vierge du mardi 23 février 2021

Amour / Couple ***

Vous avez souvent tendance à vous isoler pour pouvoir vous retrouver. Mais pas aujourd’hui. Vous aurez envie d’ouvrir votre cœur à votre partenaire et lui faire partager tous vos doutes et questionnements. Il en sera plus que touché. Vous lui montrerez un aspect de votre personnalité qu’il ne manquera pas d’apprécier. Sous votre énorme carapace se cache une sensibilité que l’on ne peut soupçonner…

Amour / Célibataire ***

Une personne semblera très sensible à vos charmes. Mais vous ferez mine d’y être totalement indifférente. Pourtant vous y penserez, mais serez beaucoup trop têtue et réservée pour envisager de vous ouvrir à cette nouvelle rencontre. Mais avec la bonne méthode et surtout les bons mots, ce prétendant pourrait peut-être adoucir votre caractère farouche de bête à cornes…

Travail ****

Vous avez un objectif précis en tête et n’en démordrez pas jusqu’à l’avoir atteint en plein dans le mille. Pour cela, votre rigueur sera votre meilleure amie. Vous saurez mettre toutes les chances de votre côté en élaborant une stratégie d’organisation bétonnée qui vous conduira tout droit vers le chemin de la réussite.

Bien Être ***

Aujourd’hui vous chercherez le calme partout où il se trouve, comme un assoiffé cherche une rivière. Vous ne le trouverez pas forcément, mais quoi qu’il en soit votre esprit serein vous permettra de trouver la paix intérieure. Vous avez décidé que ce mardi serait une bonne journée, et il n’en sera pas autrement.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :