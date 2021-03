Horoscope du jour Vierge du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple ***

Aujourd’hui, votre partenaire semble être contre vous. Remettez de l’ordre en verbalisant ce qui ne vous convient pas et ce que vous proposez de mettre en place. Si cette attitude ne vous est pas familière, essayez ! Il n’est jamais trop tôt pour éviter l’effet « cocotte minute ». Quoi qu’il en soit, pensez gagnant-gagnant et au maximum, évacuez les petites rancunes avant qu’elles ne vous rongent. Vous pourriez aussi revoir vos point de vue, certaines priorités ont changé depuis peu. C’est le jour idéal pour réévaluer votre emploi du temps.

Amour / Célibataire ***

Bon, on ne va pas se mentir, aujourd’hui c’est pas génial. Entre rencard loupé et votre ex qui revient à la charge…vous avez grand besoin d’un temps pour vous. Essayez la séance de massage, un soin du visage, mettez votre corps à l’honneur… et pour une fois faites-le pour vous !! Oui vous méritez bien ça ! Puisque l’humeur du jour est plutôt sombre, faites-vous plaisir. Contrebalancez le poids du cafard avec quelque chose qui vous redonne le sourire et l’entrain. Vous verrez, ce soir ça ira déjà beaucoup mieux.

Travail *****

Quelle pêche, quel enthousiasme ! Vous savez tirer profit de vos atouts et cela se répercute sur les résultats ! Si vous ressentez un peu de tensions, mettez le holà. Si vous arrivez à tenir sur tous les fronts avec sérénité c’est que vous avez su trouver le juste équilibre. Prenez le temps d’observer les éléments qui vous ont amenés là. Pour l’heure, rien ne vous arrête ou ne saurait entraver votre bonne humeur. Pour désamorcer la tension de fin de journée, continuez à user de votre sourire : il est tout simplement désarmant !

Bien Être *****

Les vibrations positives de Mars en aspect avec Saturne vous enveloppent littéralement. Couplé à l’intérêt naturel que vous portez à votre bien être, le résultat est époustouflant. Vous disposez de toute l’énergie nécessaire pour assurer à la maison comme au travail. Il serait tentant de vouloir en faire plus, mais attention à ne pas rogner sur votre sommeil ou vos moments ressources. De même, continuez à profiter d’une alimentation saine. Et réfléchissez sérieusement à lancer ce projet personnel qui vous tient à cœur depuis si longtemps. Vous avez toutes les cartes en main, à vous de jouer !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :