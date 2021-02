Horoscope du jour Vierge du mardi 16 février 2021

Amour / Couple ****

Vu les difficultés que vous rencontrez dans votre couple, il va falloir oser… Repoussez les limites de votre imagination et osez mettre la nouveauté à l’honneur. Si rester dans sa zone de confort peut donner une illusion de sécurité, cela vous empêche surtout d’évoluer. Jouez sur ce qui attise les sens et laissez-vous aller. Si vous craignez les faux pas, rappelez-vous que le but est de s’amuser, sans se prendre au sérieux. Créer une ambiance propice au jeu vous aidera à renouer avec la complicité perdue de vue.

Amour / Célibataire ***

C’est presque le calme plat, rien de trépidant à l’horizon… et pourtant vous désirez plus que tout une aventure riche en émotions ! Pourquoi ne pas essayer une nouvelle approche ? Si votre besoin d’émotions en est à ce point, identifiez quelque chose qui vous fasse peur, et sautez ! L’avantage avec les relations sans lendemain c’est qu’on a plus de latitude pour oser. Un excellent terrain d’entraînement pour affronter votre peur du regard des autres. Vous constaterez rapidement les bienfaits de cet exercice sur vous-même et sur la qualité de vos futures rencontres.

Travail ****

Même si vous avez su vous rendre indispensable, attention à ne pas devenir la bonne pomme de service. Vous avez le droit de dire « non » et on ne vous détestera pas pour cela. Bien au contraire : en affirmant vos limites, vous gagnerez l’estime de vos collègues. Ce qui fera une grande différence c’est dans la façon de le dire. Un « non » dit avec le sourire, simplement et sans justifications aura un bien meilleur impact qu’un « non » timide, accompagné de mille et une raisons. Affirmer ses limites demande un certain temps de pratique avant d’être naturel, patience !

Bien Être **

Aujourd’hui vous auriez facilement tendance à vous laisser aller. Vous n’êtes ni épuisée, ni triste, juste aux prises de la flemme. Vous pourriez essayer de négocier avec vous même : OK pour un moment à ne rien faire, mais après avoir réalisé la tâche qui vous coûte le plus aujourd’hui. Cette technique de la carotte fonctionne même si elle n’est pas la meilleure sur le long terme, vous pouvez l’utiliser quand la motivation est au plus bas. Forcez-vous à sortir, faites une ballade pour vous aérer l’esprit et dynamiser le corps. Sentez-vous vivre !

