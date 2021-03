Horoscope du jour Vierge du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple ***

Sans doute a-t-il des tracas dans sa tête actuellement. Le fait est que votre homme sera un peu distant ce lundi et cela ne vous réjouira pas. Cependant éviter de lui faire une scène ou de lui demander des comptes. Au contraire, faites comme si de rien n’était, cela l’amènera à revenir vers vous quand il sera prêt. Ainsi il ne se sentira pas oppressé.

Amour / Célibataire ***

C’est normal de chercher l’amour de vos rêves. Mais la réalité est souvent différente. L’homme qui vous rendra heureuse ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé. Ne laissez pas votre subconscient vous empêcher de rencontrer le vrai amour, celui qui est le bon pour vous. Il ne sera peut être pas physiquement comme vous le désirez mais il saura vous rendre heureuse.

Travail ****

Pour celles qui sont à leur compte, faites particulièrement attention à vos dépenses professionnelles aujourd’hui. Vous n’avez pas suffisamment de visibilité sur les dépenses globales de votre entreprise. Pour les autres, ne restez pas la tête dans le guidon! Relevez la tête pour avoir de nouvelles perspectives. Il y a des personnes parfaites pour vous donner de l’aide quand il s’agit de votre carrière et il se peut que vous passiez à côté.

Bien Être **

Pour celles qui travaillent, il faudra prendre le temps d’aller se dégourdir les jambes au grand air, que ce soit sur la pause déjeuner ou plus tard dans la soirée. Celles qui ont plus de temps pourront carrément envisager une marche en pleine nature pour se reconnecter avec les éléments. Cela permettra également de vous déconnecter pendant quelques instants des nouvelles technologies, notamment e-mails et internet !

