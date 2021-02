Horoscope du jour Vierge du lundi 8 février 2021

Amour / Couple *****

Il n’y a pas à dire, votre moitié sait vous caresser dans le sens du poil. Avec lui, vous vous sentez rassurée et apaisée ce qui tombe plutôt bien puisque vous êtes d’une nature facilement angoissée et vous faites d’un petit rien une montagne. C’est grâce à votre cher et tendre que vous gardez les pieds sur terre, alors surtout ne le laissez pas filer.

Amour / Célibataire *****

Ce lundi, grâce à Mars et Jupiter, vous avez une touche. Le galant se révélera charmant et ses flatteries seront loin de vous déplaire, bien au contraire. Après tout qui n’aime pas entendre des compliments sur son physique ? En tout cas, même si vous n’êtes pas intéressée pour qu’avec cet homme, il y ai plus si affinité, vous apprécierez de fleureter.

Travail **

Ce lundi, vous avez voulu voler avant d’avoir des ailes. Vous n’avez pas pu résister à tenter une entreprise alors que vous n’en aviez ni la force, ni la faculté. Résultat, aujourd’hui c’est la chute et la réception sera quelque peu douloureuse. Mais heureusement, comme à chaque fois, vous rebondissez et avec style. Vos erreurs vous font murir.

Bien Être ****

Une bonne action ne reste jamais sans récompense. En ce début de semaine, vous allez être gâtée, mais vous l’avez amplement mérité. C’est le juste retour d’ascenseur, aussi n’ayez aucun scrupule à en profiter. Vous avez été généreuse et s’il est bon de donner, il faut aussi savoir recevoir et apprécier la générosité des autres.

