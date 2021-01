Horoscope du jour Vierge du lundi 25 janvier 2021

Amour / Couple *****

La routine ? Très peu pour vous ! Avec l’homme qui a kidnappé votre cœur, impossible de vous ennuyer ! Il suscite toujours chez vous cet état euphorique et cette impression que vous êtes unique. Même si vous le connaissez sur le bout des doigts, il arrive toujours à vous surprendre et ce lundi ne dérogera pas à la règle. Attendez-vous à une belle surprise.

Amour / Célibataire *****

Aujourd’hui lundi, Mars et Saturne vous octroient un pouvoir de séduction sans précédent. Préparez votre parapluie, car les propositions risquent de pleuvoir à tel point que vous ne saurez plus où donner de la tête. Cela vous fera un bien fou de retrouver confiance en vous après une période où vous aviez de sérieux doutes sur vos charmes.

Travail *****

Votre capacité d’adaptation face à n’importe quelle situation est fortement appréciée et vous ouvre de nombreuses portes. Rien de tel que de nouvelles opportunités pour vous motiver en ce début de semaine. C’est tellement grisant de savoir que l’on croit en vous. Savourez bien ces moments de réussite professionnelle.

Bien Être ****

Vous savez parfaitement gérer votre emploi du temps et malgré une journée chargée, vous arrivez à souffler et à consacrer quelques minutes à vos loisirs et passions. Vous avez bien raison. C’est indispensable et pour votre corps et pour votre esprit de savoir décompresser et de ne pas laisser le travail empiéter sur le reste.

