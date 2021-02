Horoscope du jour Vierge du lundi 15 février 2021

Amour / Couple ***

Votre désir d’indépendance et de liberté deviennent de plus en plus exacerbés. Vous souhaiteriez que votre partenaire cesse de se comporter comme un enfant et se prenne en charge. Vous avez du mal avec son besoin de protection et d’être rassuré en permanence sur vos sentiments amoureux. Vous vous êtes toujours débrouillée seule et souhaitez que l’autre en fasse autant. Clarifiez la situation une bonne fois pour toute !

Amour / Célibataire ***

Vous voulez une relation sérieuse mais ne rendre de comptes à personne. C’est tellement compliqué dans votre tête que les hommes ont du mal à vous suivre et certains préfèrent renoncer d’emblée. Attendez de voir plus clair dans votre esprit pour fixer vos priorités avant d’entamer une nouvelle relation. Car en l’état actuel, ce serait voué à l’échec.

Travail ****

Votre travail sera rondement mené en ce début de semaine. Vous gérez, vous planifiez, vous anticipez, rien ne vous échappe ! D’une efficacité redoutable ! Seul bémol, un côté un peu autoritaire avec vos collègues qui aura du mal à passer. Ce n’est pas parce que vous ne vous passez rien, qu’il faut en faire de même avec les autres.

Bien Être ***

Vous devriez apprendre à lâcher prise. Votre niveau d’exigence envers les autres et envers vous-même est trop élevé en ce moment. Trop d’émotions s’entrechoquent dans votre esprit. Soyez plus indulgente et respirez un grand coup pour éliminer vos crispations internes. Pourquoi ne pas faire une retraite spirituelle pour vous reconnecter sereinement à vous-même ?

