Horoscope du jour Vierge du jeudi 4 février 2021

Amour / Couple ***

Qu’allez-vous bien pouvoir inventer aujourd’hui pour faire sortir de ses gonds votre conjoint ? En fait vous n’avez pas digéré une attitude ou des paroles malencontreuses et voulez le lui faire payer. C’est de bonne guerre mais ne serait-il pas plus simple de lui expliquer pourquoi vous êtes en colère et que vous avez été profondément blessée. S’il tient à vous, il saura se faire pardonner et fera plus attention à l’avenir. Ça vaut le coup d’essayer !

Amour / Célibataire ***

C’est jeudi et votre moral est en berne parce que vous imaginez déjà ce weekend, seule sous votre plaid avec comme seule compagnie la télévision ? Allez, il faut se rebooster un peu. Vous avez tellement à offrir, vous ne vous en rendez même plus compte et vous préférez vous isoler plutôt que d’aller à la découverte des autres. Remotivez-vous pour faire une petite sortie ce weekend. 😉

Travail *****

Vous aurez un défi à relever aujourd’hui. Même si au départ vous vous demanderez « pourquoi vous », vous réaliserez vite que c’est parce-que votre hiérarchie à confiance en vous et vous sait capable. Reboostée par cette réalité valorisante vous vous donnerez à fond pour réussir cette mission. Vous saurez canaliser votre stress et rendrez votre travail dans les temps. Vous pourrez être fière de vous ! 😊

Bien Être ****

Le travail a finalement accaparé tout votre esprit aujourd’hui ne vous laissant pas une minute de répit. Vous terminerez la journée épuisée mais tellement fière de ce que vous avez accompli. Du coup vous relativiserez votre situation sentimentale et serait plus réceptive aux vibrations positives de votre mental. C’est de bon augure pour vous ouvrir davantage aux autres.

