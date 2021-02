Horoscope du jour Vierge du jeudi 25 février 2021

Amour / Couple ****

Aujourd’hui, vous donnerez la priorité à votre partenaire. Il sera tellement content que vous le mettiez en vedette, qu’il vous le rendra bien. L’ambiance générale dans votre couple sera donc plutôt bonne. Votre entente sera renforcée. Vous pourriez même décider de donner de la légitimité à votre union. Chose rare vous concernant, car avoir la bague au doigt ne va pas forcément de pair avec votre liberté chérie. Mais bon, pourquoi pas, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.

Amour / Célibataire ****

Le jeudi, c’est altruisme. Vous êtes tellement tournée vers les autres, que vous en oubliez tout stratagème de séduction. Mais parfois, c’est lorsque vous êtes le plus naturelle possible que vous faites chavirer les cœurs. Votre spontanéité du jour, associée à votre désir d’écouter les autres, vous rendra attirante aux yeux de beaucoup d’hommes. Donc, même si vous n’êtes pas dans l’optique de rencontrer le prince charmant, il peut toutefois faire son apparition. Avec ou sans cheval blanc d’ailleurs.

Travail *****

La journée sera intense. Vous êtes pleine de bonnes intentions et de belles ambitions. Il vous tarde de concrétiser les nombreux projets que vous avez en tête et l’un d’eux pourrait aboutir aujourd’hui. Vous êtes entourée de bonnes ondes, ce qui vous donne un élan supplémentaire. Vous devriez toutefois penser à vous isoler un peu, cela vous permettrait de vous concentrer davantage et d’être plus productive. Votre réussite pourrait bien dépendre de cette journée de travail. Alors, ne perdez pas de temps.

Bien Être ****

Vous ferez le plein d’énergie en vous adonnant à vos activités favorites. Votre planning est bien chargé aujourd’hui, mais vous trouverez un créneau pour vous soucier de votre bien-être. Sport, relaxation ou activité manuelle vous videront un peu l’esprit. Faites attention toutefois à ne pas tout gâcher par des excès inutiles. Oui, la tentation est grande, mais faites preuve d’un peu de bonne volonté. Vous vous sentirez mieux ainsi. Votre corps saura vous rappeler les bienfaits que cela vous apporte.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :