Horoscope du jour Vierge du jeudi 11 février 2021

Amour / Couple ***

Un ex pourrait resurgir du passé. Votre histoire vous avait particulièrement affectée et le voir pourrait fortement ébranler votre relation de couple. Vous vous mettrez à ressasser les bons souvenirs comme les mauvais, et finirez par accepter un verre ou un café sans le dire à votre moitié…

Amour / Célibataire ***

Vous aurez quelqu’un en tête et aurez du mal à le chasser de vos pensées. Vous devrez vous résoudre à l’avouer : il vous plait… Mais ce n’est pas tout à fait le genre de personnes auxquelles vous avez l’habitude de vous intéresser. Toutefois il serait dommage de vous arrêter à quelques préjugés…

Travail ***

Vous pensiez clôturer un dossier aujourd’hui mais vous rendrez compte dans la matinée que du retard a été pris. Vous en serez fortement agacée. Mais après avoir repris du poil de la bête lors de votre déjeuner, vous cultiverez votre patience et mettrez toute votre volonté au service de ce projet. Vous y arriverez !

Bien Être ****

Vous pourriez vous sentir un peu raplapla physiquement. Votre dernière séance de sport remonte à… Vous ne savez même plus à quand elle remonte et c’est bien ça le problème ! Enfilez votre paire de baskets et filez à la salle de sport vous remettre un peu en jambe.

