Horoscope du jour Vierge du dimanche 7 mars 2021

Amour / Couple *****

Vous avez rangé votre dard et son poison pour préserver ce qui reste de votre couple. Cette démarche a permis tous les deux de recoller les morceaux et de filer le parfait amour. Votre partenaire apprécie que vous soyez facile à vivre. Continuez ainsi car cela vous rend heureuse et rien ne vaut une dispute pour les détails du quotidien.

Amour / Célibataire *****

Si vous souhaitez expérimenter de nouvelles choses, c’est le moment ! Un panel de possibilités coquines s’offre à vous : à vous d’imaginer le scénario et le partenaire. Vous rêvez d’un moment à la 50 nuances de Grey ? De jouer les infirmières cochonnes ? Réalisez vos fantasmes et révélez votre côté bestial.

Loisir ***

Ce sera activité individuelle car le climat sera à la dispute avec vos amis. Si vous êtes en colère, allez-vous défouler dans une salle de sport ou faire un jogging avec votre playlist dans les oreilles. Pour les moins sportives, si vous avez de la lecture en retard, c’est le moment de vous y mettre.

Social ***

Vous éprouverez une grande fierté pour vos enfants : les premiers pas pour le dernier, les bonnes notes en maths du plus grand ou les exploits sportifs… La moindre chose vous comble. Par contre, niveau copains, il vaut mieux jouer profil bas car le climat est tendu avec certains et cela risque de tourner à la bagarre.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :