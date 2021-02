Horoscope du jour Vierge du dimanche 7 février 2021

Amour / Couple ***

Après des moments de doutes et d’incertitudes, vous êtes tous les deux prêts à faire des efforts pour améliorer le quotidien de votre vie de couple. Ne mettez pas la barre trop haute tout de suite. Commencez par des choses faciles qui ne vous demandent pas des efforts surhumains. Tant que vous avancez ensemble pas à pas, tout ira pour le mieux.

Amour / Célibataire ***

La personne sur qui vous avez des vues depuis une éternité va enfin s’intéresser à vous et vous le fera subtilement savoir. Restez calme et ne vous enflammez pas au risque de le faire fuir. Soyez sûre de vous et mettez en valeurs vos atouts. Faites-vous désirer et gardez un peu de mystère sous le coude. Ne jouez pas toutes vos cartes tout de suite.

Loisir *****

Pour vous contenter, pas besoin de choses compliquées. Les petits plaisirs simples de la vie suffisent à votre bonheur. Vous profitez justement de votre temps libre pour vous faire plaisir et vous adonner à l’une de vos grandes passions. Vous adorez créer et ce week-end vous fournira le temps nécessaire pour laisser vos idées s’exprimer.

Social ***

La position de Saturne indique que ce week-end vos émotions vont faire des montagnes russes. Vos proches vous feront passer de la joie au grand désarroi, car ce qui les affecte vous touche au plus haut point. Mais au final ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à happy end.

