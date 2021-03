Horoscope du jour Verseau du vendredi 5 mars 2021

Amour / Couple ****

Tel un enfant trépignant pour ouvrir ces cadeaux le matin de Noël, vous attendiez ce jour avec impatience. Vous et votre homme allez enfin pouvoir vous retrouver. Monsieur vous organise une soirée au top du romantisme. Repas, chandelle, musique douce et tout le tralala. Rien de tel qu’un délicieux moment d’intimité pour entretenir la flamme de l’amour.

Amour / Célibataire ****

C’est vendredi et si jusque-là, vous n’aviez pas été spécialement gâtée, Saturne vous a concocté une belle soirée. Entrainée dans une sortie de dernière minute, vous allez rencontrer un individu, beau et séduisant, bref tout à fait charmant. Même si le grand amour ne sera peut-être pas au tournant, vous passerez un très bon moment. Profitez-en !

Travail ***

Encouragée par des personnes qui vous sont chères et dont l’opinion est essentielle à vos yeux, vous décidez enfin de vous lancez dans des projets qui vous trottaient dans le tête depuis longtemps. Toutefois, le succès ne sera peut-être pas immédiatement au rendez-vous et il vous faudra faire preuve de patience et de volonté pour parvenir à vos fins.

Bien Être *****

Même si c’est la fin de la semaine, vous tenez la forme. Avec votre positive attitude, vous illuminez la journée de vos proches que se soient votre famille, vos amis ou vos collègues de travail. Il vous sera plaisant de voir à quel point, avec juste un tout petit rien, vous pouvez faire du bien à ce que vous aimez. Vous êtes un exemple de bonté.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :