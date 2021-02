Horoscope du jour Verseau du samedi 27 février 2021

Amour / Couple **

Sous la dissonance Lune-Venus, vous aurez beaucoup de mal à vous sentir en harmonie dans votre couple. Il se pourrait même que cela vous pèse tel un fardeau. Vous êtes face à un trop-plein de disputes, d’incompréhensions, et vous subissez jour après jour cette routine qui vous enlise, en vous sentant complètement impuissant face à cette situation…

Amour / Célibataire **

Là aussi, l’opposition entre la Lune et Venus risque de frapper ! Cette fin de semaine sera ainsi susceptible de vous placer au cœur de rivalités amoureuses au sein desquelles vous vous sentirez impuissante et prise au piège. Votre ego n’en sortira pas indemne ! Tentez de reprendre le contrôle sans être trop dure avec vous-même…

Loisir ****

Ce week-end, vous vous tournerez vers toutes activités susceptibles de vous aider à faire le point avec vous-même et reprendre le contrôle de votre vie. Le sport s’avérera être un exutoire redoutable et vous permettra de retrouver de la force mentale et évacuer toutes les contrariétés et tensions qui gravitent autour de vous en ce moment.

Social ***

Cette période aura le mérite de faire le ménage dans vos relations afin de repartir sur des bases solides. Détruire pour mieux reconstruire ! Faute de solidité, certaines amitiés pourraient ne pas résister à l’opposition Lune-Venus qui gouverne votre signe. Ne vous encombrez pas de regrets, ce qui n’est plus ne devait plus être. Passez votre chemin !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :