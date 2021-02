Horoscope du jour Verseau du samedi 20 février 2021

Amour / Couple ****

Vous aurez envie de casser la routine en mettant de la fantaisie dans votre vie amoureuse. Mais certaines de vos initiatives pourraient surprendre votre partenaire. De façon très positive… ou négative. Essayez tout de même de ne pas foncer tête baissée et de vous concerter avec votre moitié pour éviter les décisions trop hâtives que vous pourriez regretter aussitôt.

Amour / Célibataire ****

Il sera très difficile de vous résister ce week-end. Vous attirerez tous les regards sans même faire d’effort pour que cela arrive. Restez naturelle, parez-vous de votre sourire et sortez profiter de ce week-end endiablé pour regonfler votre ego, et qui sait, pourquoi pas rentrer au bras d’un beau brun ténébreux…

Loisir ****

La semaine fut parsemée d’embûches que vous avez réussi à surmonter sans jamais laisser place au découragement ne serait-ce qu’une seconde. Une vraie guerrière ! Ce week-end prendra donc les allures d’une récompense que vous aurez bien méritée. Alors mangez des tonnes de crème glacée si cela vous fait envie, ou craquez sur la petite robe hors de prix que vous lorgnez depuis un moment, ce week-end tout vous est permis !

Social ****

Ce week-end vous prouverez une fois de plus à vos proches que vous êtes encore et toujours l’épaule solide sur laquelle ils peuvent compter. Et ils vous le feront savoir. Vous faites partager votre enthousiasme, et votre bonne humeur devient contagieuse. Sachez profiter des éloges à votre égard. Elles sont justifiées !

