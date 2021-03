Horoscope du jour Verseau du samedi 13 mars 2021

Amour / Couple ***

Ne vous laissez pas assombrir par des broutilles. Ce week-end vous pourriez être plus grognon que d’habitude. Ce qui sera susceptible d’agacer votre conjoint, et donc d’installer une ambiance maussade durant votre week-end à deux. Sans quelques efforts de votre part, vous risquez de vous réveiller dimanche soir avec le goût amer des regrets laissé par un week-end gâché.

Amour / Célibataire ***

Accaparée par votre vie professionnelle, il est temps de prendre du bon temps et de reprendre goût à la séduction. En cette fin de semaine, il est temps de recoiffer votre crinière et de sortir vous amuser ! Laissez vos soucis de travail au bureau, et dansez jusqu’à ce que votre tête se retrouve complètement vide !

Loisir ***

Ce week-end risque d’être mouvementé ! Cela fait très longtemps que vous ne vous êtes pas organisée de virées entre copines autour de grands éclats de rire et de bons cocktails sucrés avec des noms venus d’ailleurs. Et à partir de vendredi soir vous comptez bien vous rattraper !

Social ***

De nature plutôt distante, les influences de Venus vous rendront beaucoup plus chaleureuse qu’à votre habitude. Vos proches, habitués à votre côté un peu froid et distant auront du mal à vous reconnaître. Vous laisserez votre sensibilité s’exprimer comme rarement. Un week-end rempli d’amour en prévision !

