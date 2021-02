Horoscope du jour Verseau du samedi 13 février 2021

Amour / Couple *****

Vous vous sentez belle parce que oui, il vous aime ! Aucun nuage ne traverse le ciel bleu de votre couple. Ce qu’il y a de bien avec votre moitié, c’est qu’il arrive toujours à vous surprendre. La position de saturne annonce que ce week-end ne dérogera pas à la règle, aussi attendez-vous à recevoir toute l’attention et l’amour dont vous avez besoin.

Amour / Célibataire ****

Tout vient à point à qui sait attendre et il se pourrait bien que ce soit à votre tour d’avoir de la chance. Vous allez retrouver une ancienne connaissance que vous aviez perdue de vue depuis longtemps. Si les liens d’amitié seront très vite renoués, il se pourrait bien qu’il y ait plus si affinité. Même si vous ne connaissez pas encore la destination, vous avancez.

Loisir ***

En voulant faire plaisir aux autres, vous vous retrouvez à faire des choses dont vous ne vous seriez jamais cru capable et vous vous sentez pousser des ailes. Vous avez soif de nouveauté, d’aventure. Attention tout de même à ne pas aller au-delà de vos limites, car qui veut aller loin ménage sa monture.

Social ****

Si habituellement les réunions de famille ne sont pas pour vous une partie de plaisir, pour une fois, vous ne trouvez pas ce moment si désagréable. Vous mettez de côté votre retenue pour vous laisser aller à rire de tout et de rien et à surtout vous exprimer. Vous n’allez pas voir le temps passer et vous allez bien vous amuser.

