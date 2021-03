Horoscope du jour Verseau du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous aurez du mal à émerger ce matin mais une bonne douche effacera temporairement la fatigue. Si vous avez le temps, prenez votre petit déjeuner avec votre partenaire. Cela changera pour une fois et cela pourrait devenir un petit rituel pour échanger et partager un moment ensemble. Car c’est vrai qu’en ce moment vous êtes plutôt en mode colocation. Vous vous croisez, il rentre tard, un peu de télé en dînant (donc pas de discussion) et vous filez au lit trop fatigués. Chacun s’endort de son côté. La routine s’est installée.

Amour / Célibataire ***

Il y a des jours avec et des jours sans. Vous serez en mode déprime, étant sûre que jamais vous ne trouverez chaussure à votre pied. Mais Cendrillon, c’est en allant au bal qu’elle a trouvé son prince charmant non ? Obligez-vous à sortir davantage ! Oui cela demande des efforts mais dîtes-vous que c’est pour la bonne cause et que vous multiplierez ainsi les chances de faire de nouvelles rencontres, c’est statistique !!!

Travail ***

Si vous arrivez à gérer votre humeur taciturne de ce mercredi, le travail se fera dans une ambiance plus conviviale. Profitez de l’enthousiasme de cette collègue qui a toujours la banane ou de la maladresse de votre chef qui ne rate pas une bourde. Accueillez en vous tous ces petits plaisirs de la vie, puisez de l’énergie dans le sourire d’un collègue, le regard bienveillant d’un client. Et riez de vos imperfections, parlez de votre humeur en pratiquant l’autodérision. Vous vous sentirez plus légère.

Bien Être ***

La journée ne sera pas tip top c’est vrai. La fatigue et les ruminations sentimentales s’accumulent. Vous n’aurez qu’une envie, être déjà à ce soir pour vous caler au fond du lit devant un film. Positivez en vous disant que vous avez besoin de ce ralentissement aujourd’hui pour aller mieux demain. Chassez les pensées négatives et apprenez à vous faire plaisir.

