Horoscope du jour Verseau du mercredi 24 février 2021

Amour / Couple ****

Des décisions matérielles ou professionnelles pourraient s’imposer. Vous prendrez soin de demander l’avis de votre moitié avant de vous prononcer. Ce qui ne manquera pas de le toucher. Cette concertation lui prouvera à quel point son opinion vous est précieuse. La journée se déroulera donc sous le soleil de l’Amour et finira étoilée dans les bras de votre moitié !

Amour / Célibataire ****

Les influences de Neptune vous donnent envie de sérieux. Exit les prétendants qui vous semblent un peu trop entreprenants… Vous n’aurez plus de temps pour les babillages. Vous voulez une relation construite sur des bases solides, loin des sables mouvants sur lesquels étaient fondées vos relations d’avant. Votre cœur a eu sa dose et sait exactement ce qu’il ne veut plus. Et cela ne tardera pas à le conduire vers son élu…

Travail *****

Saturne vous apporte de la rigueur. Votre rapidité et votre sens du détail en épateront plus d’un aujourd’hui… Vous aurez un compas dans l’œil et ne laisserez pas passer la moindre coquille ! Tout ce que vous toucherez se transformera en travail parfait ! De quoi vous rendre indispensable au sein de votre équipe professionnelle…

Bien Être ****

Les problèmes de vos amis sont vos problèmes… Et une amie chère à votre cœur pourrait vous solliciter pour l’aider à faire face à un souci de taille. En suivant vos conseils avisés, elle en sortira presque indemne et ne manquera pas de vous faire part de sa reconnaissance. Vous vous sentirez heureuse d’avoir pu aider une amie dans le besoin.

