Horoscope du jour Verseau du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple ***

Comme tous les couples, vous avez des problèmes et comme bien souvent, il s’agit de petits rien qui avec le temps deviennent de grandes choses. Aujourd’hui, vous décidez qu’il est temps de faire le ménage pour repartir sur de bonnes bases. Une initiative que vous prendrez tous les deux et ce soir vous vous sentirez déjà soulagée d’un poids.

Amour / Célibataire ***

Ce vendredi, une vieille connaissance resurgit dans votre vie. Si vous avez tous les deux biens changé, par l’autre vous êtes toujours attirés et lui ne manquera pas de vous le faire savoir. Serez-vous prête à laisser derrière vous le passé pour tenter une nouvelle aventure avec lui ? Réfléchissez bien, ne prenez pas de décision hâtive et voyez ce qui est le mieux pour vous.

Travail **

Ce vendredi, vous avez tellement hâte d’être à ce soir que vous négligez quelque peu votre travail. Vous êtes distraite et cela ne passe pas inaperçu. Même s’il vous reste encore quelques heures de dur labeur, appliquez-vous et faites ce que l’on attend de vous sinon vous risquez bien de vous faire remonter les bretelles. Pas vraiment agréable avant le week-end.

Bien Être ****

Vous vous retrouvez avec des amies et vous vous accordez un moment de détente que vous estimez avoir bien mérité. Une petite pause qui vous fera évidemment du bien autant mentalement que physiquement après une semaine bien remplie et une journée compliquée niveau professionnel. En si bonne compagnie, vous décompresserez et rechargerez vos batteries pour le week-end à venir.

