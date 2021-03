Horoscope du jour Verseau du mercredi 10 mars 2021

Amour / Couple ****

Tout le monde change et pour votre couple, c’est un changement qui s’opérera à deux aujourd’hui. L’un comme l’autre, ne voulez plus jouer à des jeux d’adolescents. Vous voulez du sérieux et de la stabilité. C’est pourquoi, ce vendredi, vous décidez de prendre un engagement ensemble pour aller de l’avant et pour commencer à bâtir votre avenir.

Amour / Célibataire ****

Aujourd’hui, vous allez vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru et à quel point vous avez changé. Vous avez mûri et connaissez les pièges à éviter. Vous êtes enfin prête à entamer une nouvelle relation sans pour autant vous jeter dans les bras du premier qui passera par là. Vous savez ce que vous voulez et êtes prête à patienter si cela est nécessaire.

Travail ****

Si ce matin commence péniblement, il y aura de l’amélioration en début d’après-midi, et ce grâce à un nouvel allié de poids. Vous ferez front commun et vous aiderez mutuellement à accomplir le nécessaire pour vous faire monter au top niveau. Un partenariat qui s’inscrira probablement dans la durée puisque une bonne équipe efficace vous formez.

Bien Être ****

Vos perspectives d’avenir s’éclaircissent ce vendredi ce qui vous donne envie de positiver. Vous imaginez l’avenir plus sereinement tout en sachant apprécier l’instant présent ce que vous n’avez pas toujours été capable de faire. En bref, vous êtes une petite veinarde, car vous terminez cette semaine sur une bonne note ce qui vous permettra sans doute d’attaquer ce week-end du bon pied.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :