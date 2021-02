Horoscope du jour Verseau du mercredi 10 février 2021

Amour / Couple *****

Vous dévorez la vie à pleine dent. Vous avez envie de vous amuser aujourd’hui et votre partenaire fait partie de l’équation. Vous multipliez les sous-entendus coquins et la complicité a toute sa place dans votre journée. Vous lui faites comprendre vos désirs et il se prête volontiers au jeu. Il ne s’agit pas uniquement de sexe. Vous avez aussi des besoins intellectuels à nourrir et puis il y a cette expo que vous voulez voir depuis longtemps…

Amour / Célibataire *****

Vous avez décidé de passer à l’attaque aujourd’hui. Le moindre mâle qui se trouve sur votre chemin fait les frais de votre irrésistible pouvoir de séduction. D’un clignement d’œil, d’un mouvement de hanche, d’une main passée dans les cheveux, il comprendra immédiatement que vous voulez faire de lui votre quatre-heures. Après tout, pourquoi pas ? Si Monsieur est libre aussi, vous ne faites de mal à personne. Amusez-vous bien tant que vous le pouvez ! Vous penserez à l’engagement un autre jour.

Travail ***

Vous n’avez absolument pas envie de rester enfermée aujourd’hui. La moindre salle de réunion vous file de l’urticaire. Il vaut mieux éviter les rendez-vous professionnels ce mercredi. D’ailleurs, si vous le pouvez, remettez tout votre travail à demain. Quand vous n’êtes pas productive, ça ne sert à rien d’insister. Malheureusement, si vous ne pouvez pas quitter votre bureau, il vous faudra prendre votre mal en patience. Allez, hauts les cœurs, une journée ça passe vite.

Bien Être ***

Vous faites preuve d’une grande maladresse aujourd’hui et vous devez redoubler de prudence. Sans cela, l’accident domestique vous guette. Une brûlure avec une casserole, une marche d’escalier loupée, une porte qui claque sur un doigt qui traîne et c’est toute votre journée qui pourrait être gâchée. Votre tendance à être plongée dans vos pensées ne va pas vous aider. Essayez de descendre de votre nuage, au moins pour cette fois. Rassurez-vous, rien de dramatique ne devrait survenir pour autant.

