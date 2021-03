Horoscope du jour Verseau du mardi 9 mars 2021

Amour / Couple ***

Depuis un certain temps, il y a de l’électricité dans l’air, aujourd’hui n’est pas mieux. Vous vous heurtez à un mur dans votre couple. N’espérez pas avoir l’agréable surprise de voir votre partenaire faire le premier pas, ce serait espérer qu’il neige au Sahara. Il vous manque, c’est sûr, alors ne faites pas la forte tête. Laissez votre fierté de coté et engagez la communication. Ce n’est pas exactement votre point fort, mais il y a un début à tout non ? Allez, un peu de courage, tout va bien se passer.

Amour / Célibataire ***

Mais vous allez enfin sortir de votre canapé oui ? À vous morfondre sur votre solitude, vous vous enfoncez encore plus. Levez-vous, pomponnez-vous et sortez ! Si vous mettez le pied dehors, vous n’allez pas le regretter ! Des hommes vous montreront de l’intérêt, des rencontres pourraient se faire dans la journée. Mais cela tient à une condition : motivez-vous pour aller vers les autres. Et ne vous jetez pas sur le premier venu. Allez-y mollo quand même. Essayez de savoir ce qu’il cherche : une histoire sans lendemain ou une relation plus ou moins sérieuse ?

Travail ***

Côté travail, ce mardi est plutôt signe de bouleversements. Quelques nuages sont en vue, et vous ne saurez pas quoi faire la plupart du temps. Et vous risquez d’essuyer quelques remontrances. Ne vous en faites pas ! Ce sont des choses qui arrivent. Une porte s’est fermée pour qu’une autre s’ouvre ! Restez toujours optimiste et allez de l’avant ! Et voyez ces critiques comme des informations constructives ! Vous en serez plus épanouie. Si vous êtes au chômage, ce mardi vous sera favorable. Vous pourriez être convoquée à un entretien d’embauche mais préparez-vous sérieusement sous peine d’être déçue..

Bien Être **

Aujourd’hui, vous serez plutôt raplapla. Il vous semble que rien ne va, que tout vire au cauchemar. Prenez une grande respiration et positivez ! Ce n’est qu’un cap à passer, ne succombez ni au stress ni à la fatigue, sinon votre forme ne s’en remettra pas. Pratiquez des activités pour vous changer les idées. Ne restez pas cloîtrée chez vous à ne faire à part broyer du noir. Bougez, et faites du sport par exemple, ça vous rendra toute votre énergie en plus de vous déstresser.

