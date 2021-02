Horoscope du jour Verseau du mardi 23 février 2021

Amour / Couple ****

Jusqu’à aujourd’hui, les relations avec votre belle famille n’étaient pas vraiment topissimes, mais ce mardi marque le début d’un grand changement, ou plutôt d’un rapprochement. Vous allez vous découvrir des points communs avec l’entourage de votre moitié qui changeront l’image que d’eux vous vous étiez fixée.

Amour / Célibataire ****

Ce mardi l’un de vos proches jouera les entremetteurs pour vous aider à trouver chaussure à votre pied. Si au début vous trouverez probablement sa démarche un peu invasive et déplacée, au final vous serez gagnante, car dans le rôle de cupidon il est doué. Vous n’allez pas regretter que dans vos affaires il soit venu mettre son nez.

Travail **

Ce mardi, sortez votre paratonnerre si vous ne voulez pas subir les foudres de votre patron. Vous ne serez pas forcément à l’origine de sa colère, mais prenez vos précautions et restez loin de son champ de vision. Faites-vous discrète et marchez au pas. En ce qui concerne votre travail, prenez garde à ne pas commettre d’erreur, car il n’est pas d’humeur à laisser couler.

Bien Être *****

Comme le disait Bouddha : «Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde.». Aussi ce mardi vous ferez preuve d’assurance et de self contrôle. Vous ne laisserez pas vos émotions vous dominer face à des événements pas toujours faciles à affronter. Oui, vous êtes maître de vous-même.

