Horoscope du jour Verseau du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple *****

Vous aspirerez ce mardi à plus de complicité et de sensualité avec votre conjoint. Vous ferez tout pour retrouver l’harmonie de votre couple en le distrayant par votre humeur coquine ou par une nouvelle tenue sexy. Dieu sait que quand vous voulez quelque chose vous ne lâchez rien ! Vos efforts seront récompensés par des ébats enflammés le soir venu.

Amour / Célibataire *****

Après un temps d’hibernation amoureuse, vous serez aujourd’hui prête à séduire le premier venu. Testez votre pouvoir de séduction vous donnera confiance pour affronter en fin de journée un regard de braise qui vous laissera chancelante de désir. L’heure est grave et les choses sérieuses. Une relation passionnée pourrait voir le jour !

Travail ***

Quelques tensions sont à prévoir au travail pour un désaccord sur un problème d’organisation du temps de travail. Exposez calmement votre point de vue pour trouver un arrangement avec vos collègues. La vie est faite de compromis, ne perdez pas votre énergie dans l’affrontement direct. Vous n’aurez peut-être pas gain de cause mais les choses dites avec diplomatie auront plus de chances de trouver un écho positif.

Bien Être ***

Votre coté impulsif et passionné vous fait parfois monter dans les tours très vite. Le point positif c’est que vous redescendez aussi vite et n’êtes pas rancunière. Mais vos mots peuvent être blessants. Et si vous appreniez un peu à gérer ce tempérament de feu qui vous cause souvent des désagréments. La méditation ou la relaxation pourraient vous aider à réguler vos émotions.

