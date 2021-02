Horoscope du jour Verseau du mardi 16 février 2021

Amour / Couple **

Aujourd’hui, vous pourriez être pleine d’initiatives envers votre conjoint ! Mais… Il n’aura peut-être pas la réaction que vous attendrez de lui, ce qui pourrait vous décevoir et complètement vous refroidir. Ne soyez pas si dure avec votre moitié, essayez de comprendre, il est sûrement préoccupé. Cela n’a certainement rien à voir avec vous contrairement à ce que vous pensez.

Amour / Célibataire **

Vous pourriez faire une nouvelle rencontre sur votre lieu de travail. Mais son sourire Colgate ne vous trompera pas. Vous gardez un souvenir amer de votre relation passée. Et comme on dit, chat échaudé craint l’eau froide. Vous serez d’une méfiance farouche et la mission séduction pourrait tourner au vinaigre…Peut-être pourriez-vous légèrement baisser la garde ?

Travail ****

Vous ferez tout pour arrondir les angles dans vos relations professionnelles mais en vain. Certains de vos collaborateurs feront preuve d’une mauvaise foi que vous aurez beaucoup de mal à supporter. Ne vous entêtez pas. Vous risqueriez de vous mettre en retard sur votre planning. Comme on dit, à laver la tête d’un âne on en perd sa lessive.

Bien Être ***

Des bâillements intempestifs pourraient témoigner d’un manque de sommeil. Si vous en avez l’occasion, faites une micro-sieste de quelques minutes. Cela peut s’avérer très efficace pour affronter une rude journée. Peut-être pourriez-vous également tenter de vous coucher un peu plutôt qu’à votre habitude pour retrouver votre vitalité ?

