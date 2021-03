Horoscope du jour Verseau du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple ****

Le lundi tout est permis. Vous vous réveillerez de bonne humeur, le sourire aux lèvres et l’envie de faire des câlins à votre homme toutes les deux minutes. Il y a des jours comme cela, où même le mauvais temps n’aura aucune prise sur vous. Vous serez gentille, aimante et peut-être lui préparerez-vous amoureusement son café pour une fois…

Amour / Célibataire ****

Rien ne perturbera votre bonne humeur. Vous aurez envie de chanter à tue-tête sous la douche en vous prenant pour une rock star. Admettez que cela vous donne une pêche d’enfer ? Confiante, vous affronterez ce lundi avec peps et motivation. Quand vous rayonnez comme cela tout peut arriver… Vous entretenez des ondes positives autour de vous qui attireront les regards.

Travail ***

Votre tête sera plus à la fête qu’au travail aujourd’hui. Un tantinet distraite, vous mettrez peut-être plus de temps à faire les choses par manque de concentration. La tête dans les étoiles, votre boss risque de vous rappeler à l’ordre et de vous faire redescendre sur terre un peu abruptement. C’est de bonne guerre !

Bien Être ****

L’humeur est légère pour un lundi et si vous avez envie de vous faire plaisir en passant devant une pâtisserie, pas d’hésitations à avoir. Une religieuse au café ou une tarte aux citron ça vous tente ? Bah le régime attendra demain. Il n’y a pas de mal à se faire du bien, alors surtout n’écoutez pas le petit démon de la culpabilité perché sur votre épaule.

