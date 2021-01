Horoscope du jour Verseau du lundi 25 janvier 2021

Amour / Couple **

Tel un papillon dans une toile d’araignée, vous vous sentez prise au piège. Vous avez l’impression d’être enchainée à votre relation et vous avez soif de liberté. Plutôt que de vous laisser dépérir, vous devriez avouer à votre homme que vous avez besoin de respirer et qu’il vous laisse un peu plus d’espace, sinon, vous risquez d’étouffer.

Amour / Célibataire **

Pour vous épanouir, il faudrait laisser parler vos désirs, mais quelque chose vous en empêche. Vous avez trop peur des « qu’en-dira-t-on » et d’être jugée. Arrêtez de vous soucier du regard des autres et sentez-vous libre de faire ce que bon vous semble. Il est essentiel de savoir vous détacher si vous voulez avancer et être heureuse.

Travail ***

Pour oublier vos peines de cœur, vous vous investissez à fond dans votre vie professionnelle et ce ne sera pas en vain. Vous allez gravir les échelons et peut-être même décrocher une augmentation. Cependant, méfiez-vous. Vous risquez de faire des envieux parmi vos collègues et rien n’est pire qu’un climat de travail orageux.

Bien Être **

Votre sommeil n’est pas assez réparateur et ce lundi, vous vous sentez épuisée, aussi bien physiquement que mentalement. Et pour ne rien arranger, votre dos vous fait des siennes et il vous est difficile de trouver une position confortable. Un rendez-vous pour un petit massage serait peut-être à envisager très rapidement.

