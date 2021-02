Horoscope du jour Verseau du lundi 22 février 2021

Amour / Couple ***

Avec vous, votre homme se sent bien dans sa peau. Pour maintenir cette belle harmonie, il faut tout simplement stimuler son égo dès le début de la semaine. S’il est sportif, flattez ces muscles ou ses performances (sans rigoler bien sur). S’il aime faire des blagues, riez et mettez le dans les meilleures conditions qui soient. Cela l’incitera à faire pareil avec vous et à vouloir passer du temps avec vous.

Amour / Célibataire ***

Ce soir, isolez vous et réfléchissez sur ce que vous avez subi côté cœur jusqu’à présent. Inspirez vous de la force de Saturne et faîtes face à vos démons intérieurs pour pouvoir avancer. Certaines d’entre vous ont subi de la négligence ou de l’abandon et se sentent maintenant trop fragiles pour avoir des relations satisfaisantes et heureuses. Soignez vos blessures intérieurs en en prenant conscience.

Travail *****

Aujourd’hui lundi, vous vous sentirez plus énergique au travail. Le travail vous donnera la forme! Cela vous rendra aussi plus productive. Vous aurez plus de facilité à atteindre vos objectifs, ce qui vous permettra de vous démarquer. Votre entourage professionnel pourrait même vous voir sous un oeil différent. Continuez à travailler ainsi et votre travail sera payant. Félicitations!

Bien Être *****

Vous vous sentirez bien dans vos baskets ce lundi. Il sera temps de penser à investir dans une bonne literie pour celles qui ne l’ont pas encore fait. Vous avez besoin de vous coucher tôt et de bien dormir pour être au top de votre forme. Aérez aussi la pièce avant de dormir, et essayez de vous relaxer en contrôlant votre respiration.

