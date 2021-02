Horoscope du jour Verseau du lundi 15 février 2021

Amour / Couple ****

Avec toutes les petites attentions que vous mettez au quotidien pour que votre vie de couple soit un succès, vous savourerez aujourd’hui les fruits de votre travail. Une journée sous le signe de l’harmonie. De la tendresse, des sourires, des petites attentions… Votre cher et tendre sera affectueux et à l’écoute. Il sait apprécier la chance qu’il a de vous avoir, même s’il ne sait pas toujours comment vous le dire.

Amour / Célibataire ****

De beaux abdos, une belle gueule, des yeux rieurs et des fossettes. Et quoi encore? Non, non et non! Vous vous fourvoyez en continuant à faire du physique une condition sine qua none. Vénus vous influence énormément et vos hormones s’emballent à la vue d’un beau mâle. C’est un peu cliché mais n’oubliez pas où se trouve la vraie beauté…

Travail ***

Dans des situations de difficulté, vous avez une grosse tendance naturelle à estimer que le problème vient forcément de l’extérieur : ce n’est jamais de votre faute. Vous allez trouver toutes les raisons qui expliquent pourquoi le travail n’a pas été fait ou fait différemment. Bien sur il y a toujours une part de facteurs extérieurs mais aussi beaucoup de facteurs qui ne dépendent que de vous. Alors soyez un peu honnête!

Bien Être *****

Vous avez besoin de quitter la réalité que vous trouvez ennuyante et fade aujourd’hui. Quoi de mieux que de voyager dans votre imaginaire? Les hommes le font en permanence. Et ils ont souvent le sourire aux lèvres! Alors imitez les. Acteurs, présentateurs télé, chanteurs… Choisissez l’homme de vos rêves et partez avec lui dans votre tête accomplir toutes sortes de péripéties dont vous seule aurez le secret…

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :