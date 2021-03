Horoscope du jour Verseau du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple **

Comment voulez-vous bien démarrer la semaine si vous laissez la rancœur et les non-dits, vous ronger et monopoliser tout votre esprit ? Depuis combien de temps n’avez-vous pas eu de discussion avec votre conjoint ? C’est le moment de lui avouer ce qui vous chiffonne, même si cela est délicat. Il n’est pas encore trop tard pour améliorer la situation.

Amour / Célibataire **

À cause de mauvaises expériences passées, vous avez bâti un mur autour de votre cœur et vous ne laissez personne le franchir. Même si certaines de vos blessures n’ont pas encore guéri, il est dommage de vous renfermer sur vous-même et vous risquez surtout de passer à côté du bonheur. Si la solitude vous parait supportable aujourd’hui, qu’en sera-t-il dans quelques années ?

Travail **

Vous voulez tellement vous faire bien voir que vous avez la fâcheuse tendance à accepter tout et n’importe quoi. Forcément, ceux qui vous entourent en sont parfaitement conscients et ils n’hésitent pas à profiter et à abuser de cette petite faiblesse. Réagissez, imposez-vous et fixez des limites, car sinon votre entourage risque de ne faire qu’une bouchée de vous.

Bien Être **

Vous vous investissez beaucoup trop dans des petites choses qui n’ont finalement pas tant d’importance. Vous vous usez à la tâche. Mais n’oubliez pas que nous ne sommes que lundi et qu’à ce train-là, vous ne tiendrez pas la semaine. Même si vous avez du mal à reporter certaines tâches à plus tard, cela va devenir nécessaire.

